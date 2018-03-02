Получить полный доступ к Единому порталу госуслуг можно через онлайн-банкинг

(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). «Ростелеком» совместно с дочерней компанией «РТ Лабс» реализовал для пользователей Сбербанка Онлайн, Почта Банка Онлайн (интернет-банк и мобильный банк) и Тинькофф Банка возможность подтвердить свою учетную запись на Едином портале госуслуг (gosuslugi.ru). Сервис предоставляется банками бесплатно.

В ходе работ была проведена интеграция информационных банковских систем с Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА). ЕСИА предоставляет пользователю единую учетную запись для доступа к множеству государственных информационных систем, в том числе и на Единый портал госуслуг.

С помощью подтвержденной учетной записи можно получить все государственные услуги, оказываемые в электронном виде: записать ребенка в детский сад или школу, проверить размер пенсионных накоплений, зарегистрировать автотранспорт, оплатить госпошлины, штрафы ГИБДД, налоги и судебные задолженности, получить или поменять паспорт и многое другое.

Чтобы подтвердить учетную запись через Сбербанк Онлайн, необходимо авторизоваться в системе и перейти с баннера «Зарегистрируйтесь на портале Госуслуг» в форму подтверждения личных данных. После подтверждения можно получить любую нужную госуслугу, в том числе – подать заявление о включении в список избирателей любого удобного участка для голосования на выборах Президента РФ (услуга реализована Минкомсвязи РФ и ЦИК РФ и доступна до 12 марта включительно).

Услугу «Подтверждение учетной записи Госуслуги» в интернет-банке и мобильном банке Почта Банка Онлайн можно найти в категории «Госуслуги» раздела «Платежи и переводы», в интернет-банке Тинькофф Банка – в категории «Госуслуги» раздела «Платежи».

«Возможность подтвердить учетную запись на Едином портале через онлайн-банкинг делает госуслуги более доступными, в том числе для людей, проживающих в удаленных районах. Новый сервис обеспечивает доступ к госуслугам в режиме онлайн, без посещения центра обслуживания или получения по почте кода подтверждения личности. Банки – участники проекта, в свою очередь, могут рассчитывать на расширение клиентской базы за счет предоставления на своих интернет-витринах популярных госуслуг», – отметил директор по электронному правительству ПАО «Ростелеком» Михаил Бондаренко.

В 2017 году через Единый портал было оказано около 1,3 млрд госуслуг – в три раза больше, чем годом ранее. Для получения большинства из них требуется подтвержденная учетная запись, число обладателей которой сегодня составляет примерно 60 процентов от общего количества пользователей Единого портала госуслуг – более 40 млн граждан.

ПАО «Ростелеком» – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России. Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,7 млн, а платного ТВ «Ростелекома» – более 9,7 млн пользователей, из которых свыше 4,7 млн смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней. Компания – признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

АО «РТ Лабс» – дочерняя компания ПАО «Ростелеком», основными задачами которой является системная интеграция и выполнение полного цикла работ при реализации сложных инфраструктурных проектов в интересах государственных органов и корпоративных клиентов.