Банк ВТБ первым в России запустил подпись документов в мобильном банке с помощью технологии EMV-CAP

(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). Новое средство подписи для подтверждения авторства документа внедрено с помощью компании Gemalto – мирового лидера в области цифровой безопасности. Решение позволяет существенно увеличить лимиты на операции в мобильном канале благодаря значительно более высокой надежности и безопасности данного метода по сравнению со стандартным SMS-подтверждением, что предоставляет еще больше возможностей для клиентов малого бизнеса.

Транзакции подтверждаются по международно признанному стандарту EMV-CAP, аналогичный алгоритм используется при расчетах по банковским картам: клиент просто вводит в качестве подтверждения операции ранее заданный PIN-код вместо стандартного SMS-пароля, никаких дополнительных действий не требуется. Благодаря высокой гибкости и масштабируемости нового решения, банк в будущем сможет реализовать в его рамках дополнительные функции, в том числе поддержку QR-кодов и биометрической аутентификации.

«Любой современный предприниматель очень активен и имеет потребность в беспрерывном управлении своим бизнесом 24/7 из любой точки мира. И мы, как финансовый партнер, заинтересованный в росте и развитии малого бизнеса, это четко понимаем и активно развиваем направление мобильного банкинга. – комментирует руководитель департамента малого бизнеса – старший вице-президент банка ВТБ Спартак Солонин. – Малому бизнесу важно управлять своими средствами максимально оперативно. Для наших клиентов лимит на одну операцию, проведенную с технологией встроенного в мобильный банк для бизнеса генератора паролей, на сегодняшний день до пяти раз превышает лимит на переводы со стандартным SMS-подтверждением».

Мобильный банк для бизнеса ВТБ был впервые опубликован в магазинах приложений App Store и Google Play 6 марта 2017 года. Всего за полгода функционал мобильного приложения приблизился к интернет-банку. Кроме просмотра выписок и совершения платежей с помощью приложения можно разместить депозит или оформить соглашения на различные банковские продукты. Столь стремительное развитие нового для банка канала дистанционного обслуживания бизнеса в первую очередь обусловлено высокой заинтересованностью в нем клиентов ВТБ.

Gemalto – мировой лидер в области цифровой безопасности, предоставляет технологии и услуги по обеспечению безопасности данных как в личных устройствах, так и между связанными с ними объектами или в облаке – для бизнеса и государственных проектов, идентификации и аутентификации.