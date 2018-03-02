Дочь Харламова и Асмус трогательно поздравила папу с днем рождения

(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). Дочь комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус трогательно поздравила своего папу с днем рождения. Пятилетняя Настя прочитала стих, посвященный «лучшему из отцов».

Кристина опубликовала видео в своем Instagram'e. «Спасибо, милый папочка, что ты достался мне, / Люблю улыбку ясную, она так сияет в окне, / Хочу, чтобы ты был счастлив, успешен и здоров, / Ты самый замечательный и лучший из отцов», – говорит малышка, которая сидит спиной к камере.

Растроганный Гарик на видео благодарит «лучшую из дочерей», на что Кристина уточняет: «Какие у тебя еще дочери есть?» Харламов смутился, отвечая на него. Поклонники также «подкололи» резидента Comedy Club. «Ну да! Он лучший из отцов, а она лучшая из дочерей», «Оооо это супермилота», – восхищаются подписчики.



Кристина Асмус впервые стала мамой 5 января 2013 года. Супруги до сих пор не показавают лица своей дочери.