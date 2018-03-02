Начальником Управления образования Казани стал Ильнар Хидиятов

(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). Начальником Управления образования исполкома Казани стал Ильнар Хидиятов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Хидиятов с начала января исполнял обязанности руководителя управления. Возглавлявший его раньше Ильсур Хадиуллин стал первым заместителем министра образования и науки РТ.

Коллективу Управления образования нового руководителя представил глава исполкома города Денис Калинкин. Он отметил, что распоряжение о назначении было подписано сегодня.

Новый начальник управления поблагодарил за оказанное ему доверие и пообещал сделать все возможное для достижения еще больших успехов.

Ильнар Рузалович Хидиятов родился 7 сентября 1979 года в деревне Дусюм Арского района ТАССР. В 2001 году окончил Татарский государственный гуманитарный институт по специальности «учитель татарского языка и литературы», в 2014-м – магистратуру Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

В 2001 – 2006 годах работал учителем татарского языка и литературы, заведующим интернатом лицея-интерната № 2 Московского района Казани. В 2006 – 2007 годах – заместитель начальника отдела образования по Московскому району Управления образования исполкома Казани, в 2008 – 2010 годах – главный специалист отдела образования по Московскому району. В 2010-м стал заместителем начальника Управления образования исполкома Казани.

Кандидат филологических наук. Муниципальный советник 1 класса. Свободно владеет турецким языком.

Награжден почетными грамотами Министерства образования и науки РТ (2009) и Казани (2013), нагрудным знаком «За заслуги в образовании» (2015), памятными медалями «XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в г. Казани» (2015) и «XVI чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года в г. Казани» (2015).