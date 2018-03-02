Ученые КФУ смогут вылечить рассеянный склероз и паралич

(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). Исследователи Казанского (Приволжского) федерального университета получили результаты, которые смогут послужить основой для создания генно-клеточного препарата для лечения травм спинного мозга и других заболеваний, таких как рассеянный склероз. Об этом сообщает пресс-служба казанского вуза.

К такому выводу ученые пришли после открытия положительного влияния трансплантации пуповинной крови на миграцию шванновских клеток в область травмы спинного мозга. Шванновские клетки участвуют в образовании миелина, способствуя улучшению двигательной функции.

Исследования велись на базе научно-исследовательской лаборатории OpenLab «Генные и клеточные технологии» и Биобанка пуповинной крови К(П)ФУ.

По словам авторов работы, проблема заключается в том, что повреждение спинного мозга неизбежно приводит к гибели не только нейронов, но и глиальных клеток, являющихся важной составляющей нервной ткани. На месте разрушенного миелина разрастается фиброзная ткань, которая не способна проводить нервные импульсы, что приводит к парезам и параличам. Однако шванновские клетки после травмы спинного мозга способны мигрировать в область повреждения и участвовать в образовании миелина.