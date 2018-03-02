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Экономика и финансы, Общество

ВТБ снижает ставку по ипотеке до 9,3 процента

2 марта 2018, 17:20

Акция «Больше метров – меньше ставка» доступна во всех регионах присутствия ВТБ.

(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). ВТБ снижает ставку по ипотечной программе «Больше метров – меньше ставка». При условии комплексного страхования клиенты смогут оформить ипотечный кредит под 9,3 процента годовых.

Специальная программа действует с февраля 2017 года. За год банк выдал по ней более 21 тыс. кредитов на общую сумму 76 млрд рублей.

В рамках предложения стандартная ставка по ипотечному кредиту дополнительно снижается на 0,7 процентных пункта – до 9,3 процента годовых (при условии комплексного страхования). Клиенты могут воспользоваться дисконтом в случае приобретения недвижимости с общей или проектной площадью от 65 кв. м (включительно). Предложение распространяется на приобретение готового жилья или квартиры в новостройке.

Акция «Больше метров – меньше ставка» доступна во всех регионах присутствия ВТБ. Она не распространяется на действующие ипотечные программы «Ипотека для военных» и «Витрина залогового имущества».

Скидка в размере 0,7 процентных пункта не суммируется с иными скидками к процентным ставкам, в том числе – с применяемыми в рамках промоакций и специальных ипотечных программ банка, кроме дисконта, предоставляемого в связи с полным страхованием ипотечных рисков. 


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