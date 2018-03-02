Фаррахов: Задачи из послания Путина осуществимы с учетом опыта Татарстана

(Казань, 2 марта, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Опыт Республики Татарстан потребуется для достижения тех задач, которые поставил Президент России Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию. Об этом в интервью корреспонденту ИА «Татар-информ» сказал депутат Государственной Думы ФС РФ от РТ Айрат Фаррахов.

«В послании Президента России к Федеральному Собранию поставлены очень амбициозные задачи, которые достижимы при учете опыта Татарстана. Несмотря на все кризисы в предыдущие годы, 2008-й, 2009-й, 2013-й, 2014-й, республика обеспечивает стабильный экономический рост, стабильное привлечение инвестиций. Те инновационные программы, которые реализовывались в Татарстане, сейчас являются основой для эффективных шагов по улучшению качества жизни, о котором говорил Президент РФ в своем послании», – отметил парламентарий.

Путин говорил о программе пространственного развития городов и страны в целом. Это как раз то, что реализовывалось в Татарстане в рамках президентской программы и хорошо воспринималось жителями республики, добавил Фаррахов.

«Я бы хотел отметить, что трижды Президент в своем послании называл Казань, Республику Татарстан, потому что опережающий опыт, который здесь есть, станет неким программным продуктом для Российской Федерации в целом», – заключил депутат.