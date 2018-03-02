Евгения Медведева понравилась российским болельщикам больше Алины Загитовой

(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). Российская фигуристка Евгения Медведева вызвала наибольшее восхищение у российских зрителей зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.

Выступление Евгении Медведевой впечатлило 37 процентов болельщиков, а выход Алины Загитовой восхитил 27 процентов зрителей. Кроме того, 33 процента респондентов гордятся победой мужской сборной России по хоккею.

Не были разочарованы результатами олимпийских атлетов из России 77 процентов опрошенных.

Спортивные репортажи с Олимпиады смотрели 69 процентов россиян.