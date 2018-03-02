Розница ВТБ в Ульяновской области в полтора раза увеличила выдачу ипотечных кредитов

(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). На 1 января 2018 года портфель кредитов физлицам ВТБ в Ульяновской области достиг 11 млрд рублей, увеличившись по сравнению с началом года более чем на 11 процентов. Всего за минувший год банк выдал жителям региона кредитов на сумму 5,2 млрд рублей, что на 43 процента больше, чем за 2016-й.

Одним из самых востребованных кредитных продуктов остается ипотека. Ипотечный портфель за год вырос на 18 процентов и составил 5,7 млрд рублей. За отчетный период банк выдал ипотечных кредитов на 2,2 млрд рублей, что на 56 процентов больше, чем годом ранее.

Портфель кредитов наличными на 1 января 2018 года составил 4 млрд рублей, увеличившись с начала года на 7 процентов. Объем выдач кредитов наличными в области по итогам 2017-го составил 2,5 млрд рублей, что на 37 процентов выше показателя за 2016 год.

Положительная динамика наблюдается и в автокредитовании. За 2017 год на покупку автомобилей выдано более 1,1 тыс. кредитов на общую сумму 545 млн рублей, рост по сравнению с 2016-м составил 21,5 процента. Портфель автокредитов по состоянию на 1 января 2018 года достиг 771 млн рублей, увеличившись с начала года на 7,6 процента.

Руководитель розничного бизнеса банка ВТБ в Ульяновской области Игорь Костюник прокомментировал: «По итогам 2017 года существенно приросли объемы выдачи ипотечных кредитов, спрос на которые обеспечивают конкурентные ставки и отлаженный механизм рассмотрения кредитных заявок. В прошлом году более 7 тыс. жителей Ульяновской области воспользовались различными ипотечными предложениями банка, в том числе программой рефинансирования ипотечных кредитов, взятых в других банках. В текущем году мы прогнозируем активный спрос в рамках госпрограммы субсидирования ипотеки для семей с детьми».