Депутат Рады возмутился инфографикой ООН о происхождении украинского языка от русского

(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). Депутат Верховной Рады Украины Андрей Тетерук возмутился размещенной на сайте Организации Объединенных Наций инфографикой, где украинский язык показан происходящим от русского.

«На этот лживый факт не обращать внимания мы не можем, поскольку это утверждение укладывается в ряд целенаправленных шагов по оценкам украинского языка (а соответственно – и украинского народа), которые взяты на вооружение в Кремле и не раз были озвучены Путиным», – заявил парламентарий на своей странице в Facebook’е.

В связи с этим Тетерук потребовал от Верховной Рады, Министерства иностранных дел, постоянного представителя страны при ООН и Министерства информационной политики ответить на «антиукраинский информационный удар».

Сейчас публикация в Facebook’е ООН, вызвавшая возмущение члена Рады, недоступна.

Согласно представлениям большинства ученых-лингвистов, украинский язык возник при распаде древнерусского языка в XIV – XV веках одновременно с русским и белорусским.