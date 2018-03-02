Все новости Татарстан Россия

Политика

Депутат Рады возмутился инфографикой ООН о происхождении украинского языка от русского

2 марта 2018, 16:57

Вызвавшая возмущение Андрея Тетерука публикация на данный момент недоступна.
В Раде решили не вносить в закон о Донбассе поправку о разрыве дипотношений с РФ
Поправку о разрыве дипотношений с Россией внесли в Раду
В Раде опровергли подготовку к разрыву дипотношений с Россией
Порошенко внес в Верховную Раду проект закона о реинтеграции Донбасса
Украина может судиться с Россией

(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). Депутат Верховной Рады Украины Андрей Тетерук возмутился размещенной на сайте Организации Объединенных Наций инфографикой, где украинский язык показан происходящим от русского.

«На этот лживый факт не обращать внимания мы не можем, поскольку это утверждение укладывается в ряд целенаправленных шагов по оценкам украинского языка (а соответственно – и украинского народа), которые взяты на вооружение в Кремле и не раз были озвучены Путиным», – заявил парламентарий на своей странице в Facebook’е.

В связи с этим Тетерук потребовал от Верховной Рады, Министерства иностранных дел, постоянного представителя страны при ООН и Министерства информационной политики ответить на «антиукраинский информационный удар».

Сейчас публикация в Facebook’е ООН, вызвавшая возмущение члена Рады, недоступна.

Согласно представлениям большинства ученых-лингвистов, украинский язык возник при распаде древнерусского языка в XIV – XV веках одновременно с русским и белорусским.  


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter