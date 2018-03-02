(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). В Казани мужчина погиб в шахте лифта заброшенного дома, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Сообщение о трагедии пришло по единому номеру вызова экстренных служб 112 сегодня во втором часу дня. К месту ЧП выехали спасатели Казанского ПСО МЧС России и пожарные. В заброшенном доме№4а по улице Копылова в шахте лифта было обнаружено тело мужчины. По предварительной версии, погибший занимался разбором лифтовой кабины на уровне первого этажа. По невыясненным пока причинам, кабина рухнула вниз. Мужчину спасти не удалось – он умер до прибытия медиков.