Перепутавшие конверты с победителями на «Оскаре» ведущие вновь вручат статуэтки

(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). Актеры Фэй Данауэй и Уоррен Битти, перепутавшие в прошлом году конверты с победителями на премии «Оскар», вновь объявят лауреатов в самой престижной номинации «Лучший фильм». Об этом пишет «Газета.Ru».

На «Оскаре-2017» Данауэй и Битти объявили победителем мюзикл «Ла-Ла Ленд» вместо «Лунного света». Ответственность за случившееся взяла на себя аудиторская компания PricewaterhouseCoopers.



Фэй Данауэй и Уоррен Битти уже приступили к репетициям предстоящей церемонии, которая состоится через два дня. Им предстоит назвать имя победителя в этой же категории.



Ранее в Лос-Анджелесе завершилось голосование за будущих обладателей «Оскаров». Академия кинематографических искусств и наук объявит победителей 4 марта на церемонии вручения премии.