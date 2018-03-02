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Культура

Перепутавшие конверты с победителями на «Оскаре» ведущие вновь вручат статуэтки

2 марта 2018, 19:30

На «Оскаре-2017» Данауэй и Битти объявили победителем ленту «Ла-Ла Ленд» вместо «Лунного света».
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(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). Актеры Фэй Данауэй и Уоррен Битти, перепутавшие в прошлом году конверты с победителями на премии «Оскар», вновь объявят лауреатов в самой престижной номинации «Лучший фильм». Об этом пишет «Газета.Ru».

На «Оскаре-2017» Данауэй и Битти объявили победителем мюзикл «Ла-Ла Ленд» вместо «Лунного света». Ответственность за случившееся взяла на себя аудиторская компания PricewaterhouseCoopers.

Фэй Данауэй и Уоррен Битти уже приступили к репетициям предстоящей церемонии, которая состоится через два дня. Им предстоит назвать имя победителя в этой же категории.

Ранее в Лос-Анджелесе завершилось голосование за будущих обладателей «Оскаров». Академия кинематографических искусств и наук объявит победителей 4 марта на церемонии вручения премии.


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