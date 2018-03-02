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Общество

Имущество обанкротившейся казанской компании DOMO оценили в 329,5 млн рублей

2 марта 2018, 20:35

Среди имущества – 50 квартир и десять парковочных мест, которые продадут на аукционе.
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(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). Имущество обанкротившегося ОАО «DOMO», владевшего сетью одноименных магазинов бытовой техники, оценено в 329,5 млн рублей. Соответствующая информация размещена на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Имущество компании будет продано на открытом аукционе. На торги выставят 50 квартир в доме № 52 по улице Достоевского в Казани (общая стоимость – 321 млн рублей) и десять парковочных мест (8,3 млн рублей).

Дата аукциона будет определена в течение трех недель.


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