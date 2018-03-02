Пожилая поклонница Игоря Николаева проехала 200 км на снегоходе ради фото

(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). Певец и композитор Игорь Николаев выложил в Instagram совместный снимок с пожилой поклонницей. Женщина из тундры преодолела заснеженный путь в Салехард, чтобы увидеть своего кумира. Она основательно подготовилась ко встрече со звездой и одела национальный наряд.



«С ПОКЛОННИЦЕЙ!) Эта прекрасная дама проехала 200 км на снегоходе «Буран» ради этого снимка!!! Спасибо ее детям, что привезли мамочку на концерт!», – сообщил Николаев и сопроводил снимок хештегом «Выпьем за любовь» (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. Т-и).



Филипп Киркоров незамедлительно отреагировал на колоритный снимок: «Невероятно!!! Какой колорит! Оставь обязательно адресок, я посещу», – попросил поп-король.



Подписчики по достоинству оценили поступок поклонницы, ведь в день концерта в Салехарде была ненастная погода – метель, ветер 20 км в час. «Есть женщины в русских селеньях!», «Здоровья и долгих лет этой женщине. Молодец», а также поблагодарили Игоря Николаева: «Спасибо вам за добро, которое несете в свет», – написали они.