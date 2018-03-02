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Экономика и финансы

Пищевая безопасность в «Татспиртпроме» признана соответствующей международным стандартам

2 марта 2018, 16:37

В «Татспиртпроме» успешно завершился надзорный аудит системы менеджмента.
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(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). Сертификационный аудит пройден на Казанском и Усадском ликероводочных заводах, сообщает пресс-служба АО «Татспиртпром».

В ходе аудита были детально проанализированы возможности фальсификации и угрозы продукции.

Аудиторы проверили сертификацию и отметили высокую квалификацию специалистов, детально проработанную документацию и эффективную систему менеджмента пищевой безопасности. Последняя соответствует международным стандартам и получила признание Глобальной инициативы по безопасности пищевых продуктов.


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