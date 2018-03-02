Пищевая безопасность в «Татспиртпроме» признана соответствующей международным стандартам

(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). Сертификационный аудит пройден на Казанском и Усадском ликероводочных заводах, сообщает пресс-служба АО «Татспиртпром».
В ходе аудита были детально проанализированы возможности фальсификации и угрозы продукции.
Аудиторы проверили сертификацию и отметили высокую квалификацию специалистов, детально проработанную документацию и эффективную систему менеджмента пищевой безопасности. Последняя соответствует международным стандартам и получила признание Глобальной инициативы по безопасности пищевых продуктов.