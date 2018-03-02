Минниханов заявил о готовности Татарстана делиться опытом с узбекскими коллегами

(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с хокимом Ташкентской области Узбекистана Гуломжоном Ибрагимовым заявил о готовности республики делиться с узбекскими коллегами опытом в различных сферах деятельности и в самых разных отраслях экономики. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Татарстан как один из субъектов Российской Федерации заинтересован в развитии межрегионального сотрудничества, направленного на укрепление российско-узбекских отношений. Нынешний визит делегации Ташкентской области Узбекистана будет способствовать дальнейшему укреплению взаимодействия, подчеркнул Минниханов.

Лидер республики напомнил, что Татарстан заинтересован в поставках в Узбекистан промышленной продукции, производимой предприятиями региона.

Со стороны Татарстана во встрече приняли участие помощник Президента РТ Радик Гиматдинов и вице-премьер – министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов.

Делегация Ташкентской области во главе с хокимом Гуломжоном Ибрагимовым находится в Татарстане с рабочим визитом. Ее члены уже провели ряд встреч в Минсельхозпроде РТ, Госкомитете РТ по туризму и Торгово-промышленной палате РТ. Запланировано посещение технополиса «Химград» и города Иннополис, в том числе – знакомство с работой ОЭЗ «Иннополис».