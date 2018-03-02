(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). В Башкирии по подозрению в незаконной врезке в нефтепровод задержаны двое жителей Татарстана, сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.

По предварительной версии, двое жителей Татарстана на территории Ермекеевского района Башкирии осуществили незаконную врезку в нефтепровод.

Злоумышленники были задержаны полицейскими с поличным в момент перекачки нефти. На месте преступления Росгвардейцы и сотрудники полиции обнаружили грузовик с цистерной, в которой находилось около 40 кубических метров нефтепродукта. Неподалеку от бензовоза стоял еще один грузовик с пустой емкостью. Кроме того, у подозреваемых было изъято оборудование по откачке нефти и фиктивные документы для перевозки похищенного топлива.



Приблизительный ущерб, нанесенный действиями задержанных нефтяной компании, оценивается в 700 тысяч рублей.

В отношении мужчин заведено уголовное дело по статье «Кража, совершенная из нефтепровода, нефтепродуктопровода или газопровода».

