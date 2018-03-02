«Почта России» может начать принимать пошлину за покупки в Интернете

(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). Система оплаты таможенных платежей при ввозе интернет- заказов через «Почту России» может заработать в июне этого года. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании расширенной коллегии Федеральной таможенной службы России, передает ТАСС.

С 1 января 2018 года вступил в силу Таможенный кодекс стран ЕАЭС, который предписывает странам – участникам организации снижать порог ввоза без пошлины до 500 евро в текущем году и до 200 евро в будущем, 2019-м.

Сейчас в России порог беспошлинного ввоза товаров, приобретенных в сетевых магазинах, составляет 1 тыс. евро.