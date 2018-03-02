Глава ГЖФ Талгат Абдуллин приедет в Челны на допрос по делу топ-менеджеров ООО «ДОМКОР»

(Набережные Челны, 2 марта, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Глава ГЖФ Талгат Абдуллин вызван на допрос по делу топ-менеджеров ООО «ДОМКОР». Об этом ИА «Татар-информ» стало известно из собственных источников.

Глава ГЖФ Талгат Абдуллин для этих целей приедет в Челны на следующей неделе.

Связь между руководителем ГЖФ и ООО «ДОМКОР» не только опосредованная: ООО «ДОМКОР» является застройщиком номер один в Челнах по программе социальной ипотеки. Кроме этого, Талгат Абдуллин входит в число учредителей строительной компании. Согласно данным «Контур Фокус», ею на паритетных началах владеют ООО «Итес» Мунира Гайнуллова и компания «Бизнес-Инвест», которая принадлежит семье Абдуллиных.

Напомним, вчера утром в Челнах прошли обыски в домах топ-менеджеров строительной компании «ДОМКОР» — у первого заместителя генерального директора, исполнительного директора ООО «ДОМКОР» Ильдара Ахметгареева и у коммерческого директора компании Юрия Мочалина. Оба фигуранта дела задержаны.

Управленцы строительной компании проходят по делу о хищении земельного участка площадью 8,3 тысячи квадратных метров, расположенного на Цветочном бульваре Набережных Челнов. По версии следствия, участок был незаконно выделен ООО «Жилищная инвестиционная компания» (которая впоследствии преобразовалась в ООО «ДОМКОР») неустановленными должностными лицами из числа руководителей исполкома в 2014 году.

Вчера СМИ бурно отреагировали на действия правоохранительных органов в части обысков и задержаний. По одной из версий, высказанной изданиями, поводом для предъявления претензий к руководству ООО «ДОМКОР» стали показания, якобы данные бывшим сити-менеджером Автограда Фархадом Латыповым, который проходит по делу о хищении земельных участков, переуступленных ООО «Санрайз Капитал».

Адвокат Фархада Латыпова сообщил нашему изданию, что на допросах, которые проходили с участием его подопечного, не задавались вопросы, касающиеся ООО «ДОМКОР». Разговор шел только об участках, которые были переуступлены ООО «Санрайз Капитал», и о нарезах, расположенных вдоль проспекта Чулман, фигурирующих в деле ООО «ЕвроГрупп1».