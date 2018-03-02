В Instagram могут появиться голосовые и видеозвонки

(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). Голосовые и видеозвонки будут добавлены в социальную сеть Instagram, сообщает РБК со ссылкой на портал TechCrunch.
В Android-версии приложения Instagram были найдены иконка видеовызова и соответствующие внутренние файлы.
Представители социальной сети пока никак не комментируют информацию.
Сейчас в Instagram существует функция совместного эфира с помощью сервиса Live Stories. Добавление звонков сделает Instagram лучшей альтернативой подобным программам, считают СМИ.