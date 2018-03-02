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В Instagram могут появиться голосовые и видеозвонки

2 марта 2018, 21:45

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(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). Голосовые и видеозвонки будут добавлены в социальную сеть Instagram, сообщает РБК со ссылкой на портал TechCrunch.

В Android-версии приложения Instagram были найдены иконка видеовызова и соответствующие внутренние файлы.

Представители социальной сети пока никак не комментируют информацию.

Сейчас в Instagram существует функция совместного эфира с помощью сервиса Live Stories. Добавление звонков сделает Instagram лучшей альтернативой подобным программам, считают СМИ.


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