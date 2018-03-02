Журнал Forbes назвал самых богатых хип-хоп исполнителей

(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). Журнал Forbes составил рейтинг самых богатых хип-хоп исполнителей начала 2018 года, пишет «Газета.Ru».
«Золото» досталось знаменитому рэперу Jay-Z – мужу певицы Бейонсе. Его накопления составляют 900 млн долларов. Он впервые завоевал этот статус.
Вторую строчку хит-парада «богачей» занял Шон Комбс, известный как Diddy. Его состояние оценивается в 825 млн долларов. «Бронза» досталась Доктору Дре (Dr. Dre). Эксперты оценили его доход в 770 млн долларов.
Пятерку лидеров замыкают Эминем и Дрейк.
Ранее журнал Forbes назвал самых богатых музыкантов 2017 года.