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Культура

Журнал Forbes назвал самых богатых хип-хоп исполнителей

2 марта 2018, 21:33

«Золото» досталось знаменитому рэперу Jay-Z – мужу певицы Бейонсе.
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(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). Журнал Forbes составил рейтинг самых богатых хип-хоп исполнителей начала 2018 года, пишет «Газета.Ru».

«Золото» досталось знаменитому рэперу Jay-Z – мужу певицы Бейонсе. Его накопления составляют 900 млн долларов. Он впервые завоевал этот статус.

Вторую строчку хит-парада «богачей» занял Шон Комбс, известный как Diddy. Его состояние оценивается в 825 млн долларов. «Бронза» досталась Доктору Дре (Dr. Dre). Эксперты оценили его доход в 770 млн долларов.

Пятерку лидеров замыкают Эминем и Дрейк.

Ранее журнал Forbes назвал самых богатых музыкантов 2017 года.


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