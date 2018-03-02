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В «Одноклассниках» появится возможность искать людей по фото

2 марта 2018, 15:38

Социальная сеть запускает технологию распознавания лиц на основе компьютерного зрения и нейросетей.
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(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). Социальная сеть «Одноклассники» запускает технологию распознавания лиц с возможностью автоматически находить знакомых по фотографии, пишут «Известия».

Соцсеть сама предложит пользователю автоматические отметки найденных людей после загрузки фотографии в альбом, заметку или ленту новостей. Автор фотографии сможет выбрать необходимые или заменить на собственные. 

В основе технологии находится работа нейросетей. Технологии компьютерного зрения распознают пользователя на фото за доли секунды и невосприимчивы к изменениям в виде очков, прически или бороды. 

К запуску нового сервиса в «Одноклассниках» пройдет флешмоб, в котором можно будет выиграть подписку на платные сервисы или получить бейдж на аватарку. Для участия нужно загрузить свою фотографию со звездами российского спорта, шоу-бизнеса или популярными блогерами.


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