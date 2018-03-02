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Происшествия

Сотрудник стрелковой команды погиб под колесами поезда в Бугульме

2 марта 2018, 15:28

Трагедия произошла поздно вечером первого марта.

(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). Сотрудник стрелковой команды погиб под колесами поезда в Бугульме, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Инцидент произошел около полуночи на станции Бугульма. Боец стрелковой команды №2 сопровождал грузовой поезд от станции Дема до Бугульмы. Сдав свой пост другому сотруднику, мужчина отправился в комнату отдыха. В какой-то момент он решил сократить путь и пролезть под вагонами. В тот момент, когда стрелок находился под составом, поезд начал движение. От полученный травм мужчина скончался. Погибший был жителем Республики Башкортостан.

По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка.

 


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