(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). Сотрудник стрелковой команды погиб под колесами поезда в Бугульме, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
Инцидент произошел около полуночи на станции Бугульма. Боец стрелковой команды №2 сопровождал грузовой поезд от станции Дема до Бугульмы. Сдав свой пост другому сотруднику, мужчина отправился в комнату отдыха. В какой-то момент он решил сократить путь и пролезть под вагонами. В тот момент, когда стрелок находился под составом, поезд начал движение. От полученный травм мужчина скончался. Погибший был жителем Республики Башкортостан.
По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка.