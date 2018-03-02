Законопроект о запрете высаживать безбилетников на морозе прошел согласование

(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). Законопроект Министерства транспорта РФ о запрете высаживать безбилетных пассажиров при низкой температуре прошел межведомственное согласование, сообщает ТАСС.

«Зайцев» будет нельзя высаживать, если это «поставит безбилетное лицо в опасное для его жизни или здоровья состояние», отметили в министерстве.

Поводом для запрета стал случай в Новокузнецке. Там кондуктор высадил 11-летнюю девочку, у которой не было денег на билет. При этом температура воздуха на улице равнялась 35 градусам мороза.