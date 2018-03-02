За три дня богатейшие люди планеты потеряли почти по 4 млрд долларов

(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг и председатель совета директоров холдинговой компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффет потеряли по 3,7 млрд долларов за последние три дня. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Причиной потерь стало падение фондового рынка Соединенных Штатов: с 27 февраля по 1 марта промышленный индекс Dow Jones упал почти на 1200 пунктов. С понедельника 500 самых богатых людей мира потеряли в сумме 128 млрд долларов. В числе прочих 55 млрд долларов потеряли американцы.

Рекорд падения индекса был зафиксирован ранее, 5 февраля. Тогда он снизился на 4,6 процента, из-за чего финансовые потери богатейших людей мира в тот день составили 114 млрд долларов.