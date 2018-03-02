Принц Гарри и Меган Маркл пригласили на свадьбу более 2,5 тыс. обычных британцев

(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). На свадьбу принца Гарри и Меган Маркл в Виндзорский замок приглашены 2 тыс. 640 рядовых жителей Британии. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Кенсингтонского дворца.

Жених и невеста хотят, чтобы представители общественности почувствовали себя частью торжества.

Однако гости праздника смогут лишь понаблюдать за прибытием молодоженов, а также проследить за каретным шествием в момент его отъезда из резиденции.

Бракосочетание состоится 19 мая в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.