В казанском музее Амира Мазитова пройдет весенняя ярмарка

(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). В выставочном зале музея имени А. Мазитова в Казани 3 и 4 марта пройдет ярмарка сувениров и подарков ручной работы «Весна-2018».

На ярмарке музейные работники собрали для казанцев большое количество изделий опытных мастеров декоративно-прикладного искусства Татарстана. Это не только сувениры, но и различные полезные в быту предметы – от одежды до оригинальных сладостей. Ярмарка посвящена предстоящему Международному женскому дню, поэтому идей для подарков здесь будет представлено много.

Желающие могут пройти мастер-классы по изготовлению букетов и цветов-оригами, открыток и альбомов в стиле скрапбукинг, дети получат сладкие подарки.

В отдельном зале состоится экскурсия, где расскажут о жизни и творчестве заслуженного художника РСФСР Амира Мазитова, ведь именно здесь в течение 13 лет находилась его творческая мастерская. Вход на выставку-ярмарку будет свободным.