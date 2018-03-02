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В страшной аварии на Кубани погибли два человека

2 марта 2018, 14:20 , Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В страшной аварии на Кубани погибли два человека ДТП произошло рано утром в Темрюкском районе Краснодарского края.

(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). В страшной аварии на Кубани погибли два человека, сообщает РИА Новости.

дтп

Смертельная авария произошла около семи утра в Темрюкском районе Краснодарского края. По предварительной версии, водитель автобуса «Скания» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирской «ГАЗелью» и легковушкой «Черри». Водители китайского автомобиля и микроавтобуса «ГАЗель» погибли на месте. Еще пятеро человек получили различные травмы и были доставлены в больницу.

ДТП

Причины аварии устанавливаются.
 


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