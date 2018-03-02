(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). В страшной аварии на Кубани погибли два человека, сообщает РИА Новости.
Смертельная авария произошла около семи утра в Темрюкском районе Краснодарского края. По предварительной версии, водитель автобуса «Скания» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирской «ГАЗелью» и легковушкой «Черри». Водители китайского автомобиля и микроавтобуса «ГАЗель» погибли на месте. Еще пятеро человек получили различные травмы и были доставлены в больницу.
Причины аварии устанавливаются.