В Татарстане число исследований качества зерна увеличилось на 37 процентов

(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). За прошедший год Центр оценки качества зерна в Татарстане увеличил объем исследованной продукции на 37 процентов. В 2017 году было проведено более 39,1 тыс. проверок, а в 2016-м – около 28,5 тыс. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Центр определяет качество и подтверждает безопасность зерна, муки, круп и комбикормов. Замдиректора филиала Центра оценки качества зерна в РТ Ренат Сулейманов рассказал, что в прошлом году учреждением были достигнуты договоренности о сотрудничестве с профильными министерствами и департаментами регионов Приволжского федерального округа.

«В текущем году планируется расширить область аккредитации испытательной лаборатории и ввести в эксплуатацию приобретенный недавно хроматограф. Также в планах – увеличение исследований по пестицидам и другим направлениям», – отметил он.