Все новости Татарстан Россия

Политика, Происшествия

ФСБ: Россия и Украина обменялись задержанными пограничниками

2 марта 2018, 14:11

Двое россиян были задержаны 30 июня прошлого года, а двое украинцев – 3 октября.
Украина создаст для жителей Крыма центры админуслуг
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
На Украине назвали невозможным возвращение Крыма путем принятия законов
Власти Крыма заявили о неудаче попыток организовать вещание с Украины на полуостров
Киев резко отреагировал на заметку Daily Mail о российском Крыме

(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). Двух задержанных в России украинских пограничников обменяли на двух задержанных на Украине их российских коллег. Об этом рассказала ФСБ РФ, передает РИА Новости.

Обмен состоялся у пропускного пункта «Нехотеевка» в Белгородской области, отмечается в сообщении.

Украине передали офицеров Госпогранслужбы Игоря Дзюбака и Богдана Марцоня, задержанных 3 октября 2017 года за незаконный переход границы.

Российской стороне возвратили сотрудников Погранслужбы ФСБ Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба. В ночь на 30 июня 2017-го в ходе проходивших в районе Армянска учений они сбились с пути и оказались на территории Украины, где и были задержаны. Против них СБУ возбудила дело по статье «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter