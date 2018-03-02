«Цинично насилуют зрителей»: Кожевникова жестко раскритиковала ТВ

(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). Актриса Мария Кожевникова, прославившаяся благодаря роли Аллочки в сериале «Универ», жестко раскритиковала современное телевидение.

В своем Instagram'e она заявила, что федеральные каналы готовы показать кого угодно, а редакторы работают только на рейтинги. И в этом вина не только руководителей каналов, но и зрителей, мозг которых ярче воспринимает негатив.

«Теперь телевизор показывает кого угодно, главное, чтобы рейтинги были! А рейтинги будут, и тут надо признать, что вина лежит не только на руководителях и редакторов каналов, но и на нас, потому как мозг на негатив реагирует ярче и быстрее!» – пишет Кожевникова.

«Вы не заметили, что федеральные каналы решили изнасиловать своих зрителей?! – возмущается актриса. – Причем настолько цинично и много раз, что уже даже сама история меркнет по сравнению с тем, что творит наше ТВ. А история про Джигарханяна? Тревожно!»

Мария Кожевникова, мать двоих сыновей, переживает за детей, потому что даже при выключенном телевизоре «брызги летят отовсюду» и от них «не спрятаться, не скрыться».

Подписчики полностью согласились с Кожевниковой: «Маша, как Вы правы! Полностью с Вами согласна! Надо с этим что-то делать! За детей, их психику и моральное воспитание страшно!», «Не смотрю телевизор уже несколько лет», – пишут поклонники.

Под горячую руку высказавшихся попали и телеведущие. «Согласна! Телевизор включать не хочется! Надоели все эти ток шоу...сплошная грязь рекой!!! Постоянные обсуждения чужого нижнего белья... мерзко! А в последнее время поражают еще и ведущие! Они, вроде как, должны быть беспристрастными и освещать события, а сами постоянно становятся на чью-то сторону!» – пишет пользователь под ником klelly83.

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