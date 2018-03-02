(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). В Казани осудили мужчину, который в момент задержания укусил полицейского, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Дерзкое преступление произошло весной прошлого года в Казани. Трое молодых людей проникли в мечеть «Иман Нуры» в Советском районе Казани и похитили из нее принадлежащие прихожанам велосипеды. Помимо этого, злоумышленники взломали ящик для пожертвований, забрав из него чуть больше двух тысяч рублей. Аналогичное преступление парни совершили в деревне Елга Рыбно-Слободского района Республики. Там из мечети злоумышленниками было похищено пять тысяч рублей.

В июне прошлого года парней задержали. В момент ареста один из молодых людей укусил полицейского за руку. Подозреваемым были предъявлены обвинения сразу по трем статьям – «Грабеж», «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение». Свою вину все фигуранты дела признали.

Несовершеннолетнему ранее судимому злоумышленнику суд назначил наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы, с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Двое его друзей отделались условными сроками заключения.