СМИ: Возвращение Павла Могилевца обошлось «Рубину» в 2 млн евро

(Казань, 2 марта, «Татар-информ», Алина Габдулина). Возвращение на поле Павла Могилевца стоило казанскому футбольному клубу «Рубин» 2 млн евро. Об этом сообщает ИА «Дон 24». Официальная информация о переходе полузащитника появилась на сайте казанского клуба 15 февраля.

Юноша ранее уже выступал за «Рубин». В 2014 году в 16 матчах за казанскую команду он забил два гола, сделал две голевые передачи. После он перешел в «Зенит», а от туда в «Ростов». Футболист провел 12 матчей в премьер-лиге за донскую команду.

Сейчас Могилевец выбрал себе номер 18 для выступлений на весенней части сезона 2017/18 и уже тренируется в Казани.

Одновременно с Павлом Могилевцем в Казань вернулся и 32-летний эквадорец Кристиан Набоа.

ИА «Дон 24» отмечает, что «Ростову» пришлось также попрощаться с Александром Бухаровым. Спортсмен давно имел проблемы со здоровьем. В межсезонье форвард перенес операцию на ахиллесовом сухожилии и сейчас проходит реабилитацию в Италии. После восстановления он вслед за коллегами присоединится к «Рубину».