«Рубин» станет частным клубом до конца марта

(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). Казанский футбольный клуб «Рубин» до 31 марта сменит юридическое лицо и станет частным клубом. Об этом рассказал и. о. президента Российского футбольного союза Александр Алаев, передает ТАСС.

На сегодняшнем заседании исполкома РФС обсуждалась смена казанской командой юридического лица, хотя она еще не собрала все необходимые документы.

«<…> вопрос был важный, мы его вынесли на исполком и разрешили "Рубину" закончить процедуру по смене документов и юридического лица до 31 марта», – пояснил Алаев.

Пока что владельцами и учредителями «Рубина» являются Комитет по физической культуре и спорту и Комитет земельных и имущественных отношения Казани. Смена статуса клуба будет способствовать привлечению частных инвестиций.