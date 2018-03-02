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В Доме Роналда Макдоналда прошла кулинарная битва

2 марта 2018, 13:52

Проходящие лечение дети готовили пахлаву и фруктовый десерт.
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(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). Дети, проходящие лечение в Доме Роналда Макдоналда, принимали участие в готовке десертов в рамках рубрики «Редакционная кухня», пишет журнал «Татарстан».

Одна из команд, капитанами которой были главврач ДРКБ Рафаэль Шавалиев и шеф-кондитер ресторана «Корстон-Казань» Виктор Гаврилин, готовила десерт из фруктов, ягод и сгущенного молока. Вторую команду возглавили генеральный директор АО «Татмедиа» Андрей Кузьмин и шеф-повар ресторана «Панорама» Александр Шмаков, ее участники готовили пахлаву. Состязание увенчалось равным успехом обеих команд.

Лечение должно проходить без отрыва от развлечений, считает главный врач ДРКБ. Во время лечения для достижения результата важны положительные эмоции.


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