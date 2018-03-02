«Рубин» по обоюдному согласию расторг контракт с Канунниковым

(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). Казанский «Рубин» по обоюдному согласию расторг контракт с нападающим Максимом Канунниковым, сообщает пресс-служба команды.

До истечения срока контракта игрока оставалось три месяца. Именно этим и реорганизацией формы собственности клуба объяснил расторжение генеральный директор ФК «Рубин» Рустам Саяхов.

«Нам действительно жаль расставаться с Максимом, который за годы выступления в «Рубине» проявил себя настоящим профессионалом, отдающим себя на поле без остатка», – заметил он. И пожелал футболисту успешной карьеры и попадания в сборную России на предстоящий чемпионат мира.

Максим Канунников перешел в «Рубин» из «Амкара» в начале июня 2014 года. За казанскую команду он провел 108 матчей, забив 21 гол и сделав 14 голевых передач.