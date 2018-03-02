Все новости Татарстан Россия

Общество

Жители Волгограда смогут летать в Казань

2 марта 2018, 13:32

Рейсы в столицу Татарстана будут отправляться по понедельникам и четвергам.
Открываются авиарейсы Москва – Нижний Новгород и Нижний Новгород – Ростов-на-Дону
Водитель автобуса, опрокинувшегося под Волгоградом, уснул за рулем
НАК поставил задачи перед антитеррористическими комиссиями и оперативными штабами в регионах
Причиной взрыва автобуса в Волгограде стало взрывное устройство - НАК
Евгений Плющенко будет выступать за Волгоград

(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). Регулярные рейсы из Волгограда в Казань и Сочи запускает авиакомпания UTair, сообщает волгоградское ИА «Городские вести».

В столицу Татарстана можно будет отправиться в 11 часов дня по местному времени по понедельникам и четвергам. Рейс в Сочи — по тем же дням в 17.00. Полет занимает немногим больше двух часов.

За билет в Казань жителям Волгограда придется отдать 5 тыс. 155 рублей, билет в Сочи обойдется дешевле, в 4 тыс. 175 рублей. Билеты уже доступны для покупки на сайтах авиакомпании и волгоградского аэропорта, а также в агентствах по продаже билетов Волгограда.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter