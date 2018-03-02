Жители Волгограда смогут летать в Казань

(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). Регулярные рейсы из Волгограда в Казань и Сочи запускает авиакомпания UTair, сообщает волгоградское ИА «Городские вести».

В столицу Татарстана можно будет отправиться в 11 часов дня по местному времени по понедельникам и четвергам. Рейс в Сочи — по тем же дням в 17.00. Полет занимает немногим больше двух часов.

За билет в Казань жителям Волгограда придется отдать 5 тыс. 155 рублей, билет в Сочи обойдется дешевле, в 4 тыс. 175 рублей. Билеты уже доступны для покупки на сайтах авиакомпании и волгоградского аэропорта, а также в агентствах по продаже билетов Волгограда.