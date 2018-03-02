На базе Казанского техникума народных художественных промыслов создадут ресурсный центр

(Казань, 2 марта, «Татар-информ», Диана Авакян). Президент Татарстана Рустам Минниханов поддержал создание в республике 26-го ресурсного центра на базе Казанского техникума народных художественных промыслов. Об этом он заявил в ходе визита в учебное заведение.

«Ресурсный центр — это дополнительные государственные задания, дополнительное оборудование, оснащение классов. Плюс, если нам еще площади не хватит, выделение комбината или лаборатории. Если мы поставим комбинат для зарабатывания денег, нам понадобится отдельный комбинат», — рассказала директор техникума Раушания Саубанова.

В ресурсных центров сконцентрирована подготовка по специальностям WorldSkills. В 2019 году мировой чемпионат профессионального мастерства пройдет в Казани.

В техникуме готовят участников по двум направлениям чемпионата: «Огранка ювелирных ставок» и «Ювелирное дело». В прошлом году студент первого курса заведения Фанур Валиуллин занял первое место в национальном чемпионате в комптенции «Ювелирное дело».

«Здесь (в техникуме — прим. Т-и) все отлично, все что надо здесь есть, мне кажется, это идеальные условия для тренировок и подготовки к чемпионатам. Оцениваю себя хорошо, еще надо потренироваться, а так уже готов биться», — рассказал Валиуллин ИА «Татар-информ».

На базе обновленных профессиональных образовательных организаций в 2014 – 2017 годах в РТ было создано 25 ресурсных центров. Прогноз на 2018 год — создание 6 ресурсных центров.