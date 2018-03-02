В РФП обратились более 3 тыс. клиентов Татфондбанка и Интехбанка

(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). В Республиканский фонд поддержки поступило более 3 тыс. заявлений от клиентов обанкротившихся банков «Татфондбанк» и «ИнтехБанк»: 2151 — от юридических и 850 — от физических лиц. Об этом сообщает пресс-служба РФП. Общая сумма по этим заявлениям составляет 146,6 млн руб. Сейчас выплаты уже получили 436 организаций. Сумма выплаченного составляет — 58 млн рублей.

Специалисты по работе с вкладчиками проводят колоссальную работу: в неделю они заключают порядка ста соглашений об уступке требования, не говоря уже о приеме новых заявлений, сообщает Рустем Ибрагимов — исполнительный директор РФП. Он также отметил тесное и плодотворное сотрудничество с Агентством по страхованию вкладов и выразил благодарность Президенту Татарстана Рустаму Минниханову.

На сегодняшний день на выплаты могут претендовать юридические лица, состоящие в третьей очереди реестра требований кредиторов Татфондбанка и ИнтехБанка, с суммой требования до 500 тыс. рублей, а также льготные категории граждан.