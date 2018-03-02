Казанский Кыш Бабай поедет в Кострому поздравлять Снегурочку с днем рождения

(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). Кыш -Бабай из Казани поедет в Кострому поздравлять Снегурочку с днем рождения. Соответствующая информация размещена на сайте Kostroma.Today.

День рождения Снегурочки пройдет 31 марта в Костроме.

Помимо казанского Кыш Бабая поздравить Снегурочку приедут российский Дед Мороз из Великого Устюга, Тол Бабай из Удмуртии, Паккайне из Олонца, Василиса Премудрая из Ивановской области, Царь Берендей из Переславля-Залесского, Талви Укко из Карелии, Девица Метелица из Вятских Полян, Иван Царевич из Кирова и Мороз Добродеевич из Ленинградской области.

Гостей ожидает праздничное шествие, театрализованное шоу, флешмоб и весенний бал.

Впервые день рождения Снегурочки в Костроме отпраздновали десять лет назад.