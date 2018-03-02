Камиль Исхаков посетил Дагестанский гуманитарный институт

(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). Президент Болгарской исламской академии, помощник Президента РТ Камиль Исхаков прибыл в Дагестанский гуманитарный институт с официальным визитом, сообщает начальник отдела научной и международной деятельности ДГИ Далгат Магомедов на своей странице в социальной сети Instagram.

Во встрече также принял участие председатель Комитета по свободе совести, взаимодействию с религиозными организациями Республики Дагестан Магомед Абдурахманов. Стороны обсудили взамодействие религиозных организаций со светскими учебными заведениями.