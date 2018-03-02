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Камиль Исхаков посетил Дагестанский гуманитарный институт

2 марта 2018, 13:12

Президент Болгарской исламской академии принял участие в обсуждении взаимодействия светских вузов с религиозными организациями.
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(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). Президент Болгарской исламской академии, помощник Президента РТ Камиль Исхаков прибыл в Дагестанский гуманитарный институт с официальным визитом, сообщает начальник отдела научной и международной деятельности ДГИ Далгат Магомедов на своей странице в социальной сети Instagram. 

Во встрече также принял участие председатель Комитета по свободе совести, взаимодействию с религиозными организациями Республики Дагестан Магомед Абдурахманов. Стороны обсудили взамодействие религиозных организаций со светскими учебными заведениями.


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