Минниханов вошел в десятку самых упоминаемых в соцсетях глав регионов РФ

(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов вошел в число десяти самых упоминаемых в Интернете глав регионов России, сообщила пресс-служба исследовательской компании «Медиалогия».

Рейтинг составлен за февраль 2018 года. В него вошли действующие руководители субъектов Федерации. Рустам Минниханов занимает в нем седьмое место. Лидерами стали мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Среди новичков рейтинга губернаторов – Владимир Васильев (Дагестан), Егор Борисов (Саха-Якутия), Александр Дрозденко (Ленинградская область), Глеб Никитин (Нижегородская область), Наталья Комарова (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра) и Андрей Тарасенко (Приморский край).

Специалисты независимой российской исследовательской компании «Медиалогия» составляют рейтинг по количеству упоминаний глав регионов России в Интернете. При этом учитываются сообщения в социальных сетях Twitter, «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Instagram, YouTube и Telegram, а также на интернет-форумах и в блогах.