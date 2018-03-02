Врачи сообщили новые подробности о состоянии Гаркалина

(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). Медики НИИ имени Склифосовского, куда был госпитализирован актер Валерий Гаркалин, раскрыли новую информацию о состоянии актера, сообщает РБК.



По словам медиков, острый пик болезни миновал. Гаркалин переведен из экстренной реанимации в общую. Накануне вечером температура тела равнялась 37.3, с утра – 36.6. Однако о выздоровлении пока говорить рано, состояние актера оценивается как тяжелое.

Гаркалин был госпитализирован 16 февраля в НИИ имени Склифосовского с воспалением легких. В 2008 и 2016 годах актер перенес инфаркт.



Валерий Гаркалин сыграл в фильмах «Ширли-мырли», «Счастье – это...», «Бедная Саша», Ландыш серебристый», а также озвучил цикл аудиоспектаклей для детей (2013). В 2017 году снялся в фильмах «Детки напрокат» и «Живи своей жизнью».