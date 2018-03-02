(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). Прокуратура Татарстана добилась выплаты зарплаты 190 работникам предприятий Нижнекамска, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Было установлено, что, начиная с октября прошлого года, 190 работников Нижнекамских предприятий «Камаспецстрой», «Квинта-Петролеум» и «Монтажспецстрой» не получали зарплаты. Долг перед рабочими составил более 10,5 миллиона рублей.

Руководители предприятий были привлечены к дисциплинарной ответственности. В адрес компаний прокуратурой были выписаны представления.

Помимо этого, в отношении директора ООО «Камаспецстрой» заведено административное дело по статье «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права». В качестве наказания руководство предприятия выплатило штраф в размере 20 тысяч рублей.

Благодаря оперативному вмешательству прокуратуры задолженность по заработной плате перед работниками предприятий полностью погашена.

