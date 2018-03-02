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Политика

Армен Саркисян стал новым Президентом Армении

2 марта 2018, 13:02

В стране прошли первые президентские выборы.
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(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). Новым Президентом Республики Армения избран посол Армении в Великобритании Армен Саркисян, сообщает ТАСС.

В пятницу в парламенте страны прошло тайное голосование, в котором принял участие 101 парламентарий из 105. Кандидатуру Саркисяна одобрили 90 процентов голосовавших.

Президентские выборы в Армении проходили впервые: страна приняла парламентскую форму правления в рамках конституционной реформы. Теперь глава государства, обладающий представительскими функциями, будет избираться депутатами Национального собрания.

Инаугурация нового Президента Республики состоится 9 апреля, когда истекают полномочия его предшественника Сержа Саргсяна.


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