Солистка «Фабрики» Саша Савельева кардинально изменила внешность

(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). Солистка группы «Фабрика» Саша Савельева кардинально поменяла свою внешность. Обновленную себя она показала фанатам в Instagram`e.

Певица окрасила волосы и отстригла челку: «Весна пришла?» – подписала фото певица.

Поклонники не узнали Савельеву, а некоторые сочли ее прекрасной: «Такой я тебя, Сашуль, не видела. Прекрасная», «Очень красивая!», «Секси! Чувственная и загадочная Сашенька...», – написали подписчики. «Что за окрашивание и цвет», – поинтересовались другие.

Ранее 35-летняя актриса и модель Наталья Рудова выложила в Instаgram`e совместный снимок с актрисой и ведущей «Ревизорро» Настасьей Самбурской. Рудова одета в ультра-короткое платье красного цвета, Самбурская – в черном облегающем наряде. Совместное фото девушки сделали на Кубе во время съемок.