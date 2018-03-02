Появилось видео взрыва в автосервисе в поселке ЗЯБ в Набережных Челнах

(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). Появилось видео взрыва автосервиса в поселке ЗЯБ в Набережных Челнах, сообщили ИА «Татар-информ» в ГУ МЧС России по РТ.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», инцидент произошел около десяти часов вечера в поселке ЗЯБ в Челнах. В автосервисе прогремел сильный взрыв, от чего стены мастерской сложились, как карточный домик. Как стало ясно позднее, взорвалось газобаллонное оборудование автомобиля «ГАЗель», находящегося в сервисе на ремонте. Автомобиль выгорел полностью.

В результате пожара пострадал 41-летний охранник сервиса. Мужчину с ожогами рук и лица доставили в больницу.