Учебные работы студентов казанского техникума промыслов планируют использовать в туриндустрии

(Казань, 2 марта, «Татар-информ», Диана Авакян). Учебные работы студентов Казанского техникума народных художественных промыслов планируют использовать в туристической индустрии республики и в продвижении бренда Visit Tatarstan. Об этом стало известно в ходе визита Президента Татарстана Рустама Минниханова в учебное заведение.

Лидер республики осмотрел мастерские техникума и ознакомился с работами учащихся. В кабинете дизайна руководитель Центра развития туризма Дильбар Садыкова выступила с предложением привлекать студентов к производству изделий, посвященных бренду Visit Tatarstan.

«Мы сейчас хотим, что продукция, которую производят ребята для дипломных работ, была посвящена бренду Visit Tatarstan, чтобы пошла узнаваемость бренда и в дальнейшем мы эту продукцию сможем продвигать для туристов на сувенирных лавках», — рассказала Садыкова ИА «Татар-информ».

Кроме того, в планах техникума — создание парка ремесел, где студенты смогут продвигать свои работы. Минниханов выразил интерес к предложению, отметив, что это возможность для будущего трудоустройства учащихся.

«Конечно, если такое место появится, у туристов интерес к местным аутентичным вещам, которые только здесь можно купить, большой. Мы в этом плане и аналитику проводили. Узнаваемость бренда не только среди местного бренда, но и среди туристов», — отметила Садыкова.

В целом Президент РТ поддержал инициативы и предложил активнее коммерциализировать создаваемую в рамках учебного процесса продукцию.

Минниханов оценил изделия студентов мастерской резьбы по дереву. Учащиеся представили работы на тему татарских народных сказок. Первокурсники начинают работу с простейшего материала — липы, затем переходят к более твердому дереву, рассказал мастер производственного обучения Николай Краев.

«Делаем шкатулки, разделочные доски, другие предметники делают декупаж, для живописцев делаем рамки. Даем азы специальности, столярки, мебельного производства и реставрации мебели. Моя главная задача — научить их вырезать из дерева, чувствовать материал», — отметил собеседник агентства.

Лидер республики поинтересовался, какого производства материал используют во время обучения. Его заверили, что дерево привозят из Сабинского района РТ.