Рустам Минниханов оценил работу Казанского техникума народных художественных промыслов

(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил Казанский техникум народных художественных промыслов. Фотографию с визита глава республики разместил на своей странице в «Инстаграме».

В настоящее время техникум ведет подготовку кадров по следующим профессиям: ювелир, портной, художник по костюму, изготовитель художественных изделий из дерева и керамики, художник-оформитель, дизайнер, художник народных художественных промыслов, написал заместитель руководителя пресс-службы Президента РТ Лаззат Хайдаров.

«За 55 лет успешной работы было подготовлено более 20 тыс. специалистов», — отметили в пресс-службе.