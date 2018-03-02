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Рустам Минниханов оценил работу Казанского техникума народных художественных промыслов

2 марта 2018, 11:46 , Фото: instagram.com/rusminnikhanov

Рустам Минниханов оценил работу Казанского техникума народных художественных промыслов За 55 лет работы учебное заведение подготовило более 20 тыс. ювелиров, портных, художников и дизайнеров.
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(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил Казанский техникум народных художественных промыслов. Фотографию с визита глава республики разместил на своей странице в «Инстаграме». 

В настоящее время техникум ведет подготовку кадров по следующим профессиям: ювелир, портной, художник по костюму, изготовитель художественных изделий из дерева и керамики, художник-оформитель, дизайнер, художник народных художественных промыслов, написал заместитель руководителя пресс-службы Президента РТ Лаззат Хайдаров.

«За 55 лет успешной работы было подготовлено более 20 тыс. специалистов», — отметили в пресс-службе.


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