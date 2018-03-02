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ВМW не планировала дарить модель Х6 российским олимпийцам

2 марта 2018, 11:42

За «золото» вручили кроссоверы BMW X5 30d, за «серебро» — BMW X4 30d и за «бронзу» — BMW X4 20d.
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(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). Российским победителям и призерам зимней Олимпиады-2018 не планировалось дарить автомобили BMW X6, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «BMW Group Россия».  

«Модель X6 не анонсировалась как награда за золотые медали никем из BMW Group», — заявили в компании, опровергая распространившиеся в СМИ слухи.  

В «BMW Group Россия» заявили, что выигравшие «золото» хоккеисты и фигуристка Алина Загитова получили кроссоверы BMW X5 xDrive30d, для серебряных медалистов были предназначены BMW X4 xDrive30d, а для бронзовых — BMW X4 xDrive20d.

 


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